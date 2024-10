EN FOTOS: Rescatan a 104 animales en Florida en medio de las inundaciones dejadas por Milton

Tras el impacto del huracán Milton en Siesta Key el miércoles por la noche, los equipos de rescate han estado trabajando incansablemente para localizar a personas y mascotas necesitadas en medio de las inundaciones.

Según una publicación de Facebook del Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Hillsborough (HCFR) compartida el viernes por la mañana, se han rescatado hasta ahora 104 mascotas.

El HCFR compartió varias fotografías que muestran “momentos de rescate conmovedores”, incluida una imagen que capturó un “hermoso momento de pura gratitud y amor”.

En su publicación, agradecen a la comunidad por su apoyo mientras el equipo de búsqueda y rescate táctico continúa su labor en la zona.

“Estamos increíblemente agradecidos por la oportunidad de servir y proteger a todos los miembros de nuestra comunidad, grandes y pequeños”, escribieron los bomberos.

“Gracias a todos los que han apoyado estos esfuerzos. Juntos, superaremos esto y reconstruiremos”, añadieron.

En medio del caos provocado por Milton, tres personas a bordo de un vehículo demostraron heroísmo al rescatar a un gato que había buscado refugio debajo de su automóvil.

Alertados por un transeúnte que escuchó un débil maullido, el grupo se detuvo de inmediato, buscó con cuidado debajo del vehículo y logró recuperar al asustado felino sano y salvo.

HURRICANE MILTON: Amid the chaos of Hurricane Milton, three people in a vehicle took quick action to rescue a cat that had taken shelter under their car. The animal, frightened by the storm, had found refuge underneath the vehicle. A passerby walking through the stormy streets… pic.twitter.com/fh6zNTo5Kv

