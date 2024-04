Así fue cómo autoridades de Texas levantaron nueva cerca de alambre y púas en El Paso

Las autoridades de Texas levantaron una nueva cerca de alambres en El Paso, muy similar a la que se construyó en Shelby Park, Eagle Pass. Así se evidenció en un video difundido, este martes 2 de abril, a través de las redes sociales.

El material audiovisual fue publicado en Twitter (X) por Matt Finn, periodista de Fox News.

En las imágenes, se puede constatar las labores del personal fronterizo para obstaculizar el paso hacia el lado estadounidense en la frontera sur.

El levantamiento de esta nueva cerca de púas ocurre, luego de que un juez de El Paso ordenara la liberación de los inmigrantes que fueron acusados de participar en un «motín fronterizo».

El mismo ocurrió cuando una estampida abrumó a las tropas de la Guardia Nacional a lo largo del Río Grande. Según el reporte, la mayoría de los arrestados fueron venezolanos.

De acuerdo con información de El Paso Times, el juez Humberto Acosta emitió el fallo el domingo 31 de marzo. Lo hizo durante una audiencia de fianza por teleconferencia.

Exclusive: first up-close look at Texas’ new wire fence and barrier going up in El Paso. Miles of it. Similar to the effective ‘wall’ in Shelby Park, Eagle Pass. pic.twitter.com/AiAO0CZxtY

— Matt Finn (@MattFinnFNC) April 2, 2024