EN VIDEO: Hijo de congresista de EEUU se hace viral por hacer muecas en pleno discurso de su padre

El hijo de un congresista en los Estados Unidos se ha hecho viral por sus gestos y muecas ante las cámaras.

El pequeño estaba en el Congreso durante un debate junto a su padre el representante republicano John Rose. El video que ha tenido miles de reproducciones comienza mientras Rose estaba pronunciando un discurso sobre la supuesta politización del sistema judicial en el caso de Donald Trump.

Mientras esto ocurría, con una sonrisa radiante y un repertorio de muecas y gestos, el pequeño Guy acaparó la atención de las cámaras y de quienes seguían la sesión.

Mientras su padre disertaba sobre la «infame fecha» del 30 de mayo, el niño desplegaba su carisma y espontaneidad, ajeno a la seriedad del debate.

El congresista Rose, con humor, compartió el video en sus redes sociales, explicando que las travesuras de su hijo estaban dirigidas hacia su hermano menor, Sam, quien veía la intervención desde casa.

This is what I get for telling my son Guy to smile at the camera for his little brother 🤷‍♂️ https://t.co/L8sLBDJt35

— Congressman John Rose (@RepJohnRose) June 3, 2024