EN VIDEO: Niña de dos años cruzó sola la frontera sur de EEUU para ‘reencontrarse’ con sus padres

Una niña migrante, de apenas dos años de edad, cruzó la frontera sur de EEUU agarrando un trozo de papel con un nombre y número de teléfono garabateados. Le dijo a la policía que estaba allí para ‘reencontrarse’ con sus padres.

La niña, de El Salvador, vestida con una chaqueta rosa brillante, estaba entre un grupo de más de 200 migrantes ilegales, incluidos 60 menores no acompañados.

Lo que reportaron medios locales, es que todos fueron detenidos después de cruzar la frontera hacia el condado de Maverick (Texas). El hecho se registró el domingo, según las autoridades.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas difundió las imágenes de la niña. Se puede ver cuando admitió ante la policía que viajaba sola, mientras respondía una serie de preguntas.

🇺🇸🇸🇻 2-YEAR-OLD GIRL FOUND ALONE AFTER CROSSING U.S. BORDER

A 2-year-old girl from El Salvador was found by a Texas Highway Patrol officer after she crossed the U.S. border unaccompanied.

She carried nothing but a piece of paper with a phone number, claiming her parents were… pic.twitter.com/1YVKfJsZt4

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 25, 2024