EN VIDEO: Trump votó en las elecciones presidenciales de EEUU, dijo que se siente «confiado»

El candidato republicano Donald Trump ejerció su derecho al voto este martes en Palm Beach, Florida, junto a su esposa, Melania.

El empresario aseguró que se siente «muy honrado» al ver como miles de estadounidenses han salido para votar y las colas son largas en los centros de votación.

«A todo el pueblo les digo que sigan haciendo filas, se llevará algo de tiempo votar pero quiero que los republicanos se queden en la fila y voten», comentó.

En ese sentido, Donald Trump indicó que está «confiado» de su victoria en los comicios. Además, aseguró que esta fue «la mejor campaña» electoral de las tres en las que participó.

«Estaré en Mar-a-Lago gran parte del día con Melania, ella está orgullosa del trabajo que he hecho. Creo que lo hicimos muy bien en todos lados, puede que lamente esta declaración, pero estoy escuchando que vamos muy bien. Hicimos muchos discursos, si gano sé lo que voy a decir, pero no quiero pensar si pierdo».

Sin embargo, afirmó que está dispuesto a reconocer su derrota «si es una elección justa».

Donald Trump, candidato a la Presidencia de EE. UU., dijo tras emitir su voto en Palm Beach, en Florida, que si llega a ganar sabrá qué decir en su discurso. #ExpresoDeLaMañana con @_fernandanews | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en… pic.twitter.com/pamw1iKyMO — N+ FORO (@nmasforo) November 5, 2024

De igual forma, Trump acotó que no habrá violencia en el país por parte de sus seguidores.

«No tengo que decirles que no habrá violencia. Por supuesto que no habrá violencia», expresó al decir que sus partidarios no son personas violentas.

“Ciertamente no quiero ninguna violencia, pero ciertamente no tengo que decirle a estas grandes personas”, afirmó.