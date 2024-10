VIDEO DE IMPACTO: En llamas avión aterrizó de emergencia en Las Vegas

El pasado sábado, 5 de octubre, un vuelo de Frontier Airlines aterrizó de manera dramática en el Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas (EEUU), en lo que las autoridades describieron como un «aterrizaje brusco».

El vuelo 1326, procedente de San Diego, se encontraba en la fase final de su aproximación a la pista de aterrizaje cuando se detectó humo en la cabina, lo que llevó a los pilotos a declarar una emergencia, de acuerdo con Frontier Airlines y la Administración Federal de Aviación (FAA).

La rápida respuesta de los servicios de emergencia del aeropuerto fue crucial para controlar la situación y evitar una tragedia mayor.

Los pasajeros a bordo del vuelo relataron momentos de terror cuando vieron llamas y sintieron el fuerte impacto al tocar tierra.

Afortunadamente, la tripulación actuó con gran profesionalismo, siguiendo los protocolos de emergencia y asegurándose de que todos los pasajeros evacuaran el avión de manera segura.

Frontier Airlines A321-200 landing gear catches fire after landing at Las Vegas Harry Reid International Airport.

Flight 1326 was on its way from San Diego to Las Vegas when the pilots detected smoke and declared an emergency, Frontier said in a statement.

All passengers and… pic.twitter.com/1Lk6jlMRPD

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 6, 2024