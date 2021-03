El Hospital Jackson amplió su criterio de elegibilidad para vacunar contra el COVID-19, al incluir a residentes mayores de 16 años, que tengan una cita previa y una orden médica que justifique la inmunización, informó el Sistema Jackson de Salud en su cuenta de Twitter.

Para acceder a la vacuna, este centro aplicará cuatro criterios: el primero es que se podrán vacunar personas mayores de 18 años, cuyos médicos le hayan recomendado hacerlo por alguna condición de salud. Además no tendrán que presentar ningún otro requisito.

Asimismo, son elegibles personas entre 16 y 17 años de edad que también tengan una recomendación médica; pero tienen que ir acompañados con sus padres o tutores legales.

A su vez, este hospital continuará vacunando a personas entre 50 y 64 años, que sean empleados del sistema escolar K-12, policías, y bomberos. Este personal debe presentar una acreditación que certifique que efectivamente laboran para esas instituciones.

A pesar de los nuevos criterios, los adultos mayores de 65 años siguen siendo prioridad, quienes no tienen la necesidad de aportar ninguna otra documentación.

Para aquellos interesados en vacunarse en este centro asistencial, pueden solicitar una cita a través del sitio web JacksonHealth.org.

Jackson is expanding our COVID-19 vaccination eligibility for Florida residents. In order to provide greater access to more people in our community, we increased the capacity to book appointments per IP address. pic.twitter.com/ABWMH7jc0h

— Jackson Health System (@JacksonHealth) March 8, 2021