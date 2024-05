Estas son algunas de las preguntas a responder para obtener la ciudadanía de EEUU

¿Cuáles son algunas de las preguntas a responder para obtener la ciudadanía de EEUU? Se trata de un grupo de interrogantes que muchas personas quieren tener a la mano.

Lo primero a destacar, es que al obtener la ciudadanía del país norteamericano podrás vivir y trabajar de forma permanente y legal.

Asimismo, los ciudadanos estadounidenses están protegidos de ser detenidos por motivos de inmigración y de ser deportados.

LEA TAMBIÉN: ESTOS SON LOS CONSULADOS CON CITAS DISPONIBLES PARA LA VISA ESTADOUNIDENSE EN 2025

En consecuencia, no puedes ser deportado a tu país de origen por infringir ciertas leyes estadounidenses. Y, no menos importante, los ciudadanos de EEUU no están obligados a llevar consigo una prueba de su estatus de ciudadanía, salvo al entrar o salir del país.

Precisado lo anterior, vale señalar que la entrevista estará a cargo de un oficial de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

PREGUNTAS

Este funcionario, luego de revisar tu Formulario N-400, es quien te «pondrá a prueba» cuestionándote con varias de las siguientes interrogantes: