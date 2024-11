Este es el ambicioso plan de Musk y Ramaswamy para transformar el gobierno de EEUU

Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX y Tesla, y Vivek Ramaswamy, empresario y autor del libro Truths: The Future of America First, han presentado un ambicioso plan para reformar la estructura gubernamental de EEUU.

Ambos fueron designados por el presidente electo de EEUU, Donald Trump, para liderar el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). En concreto, Musk y Ramaswamy buscan reducir la burocracia, eliminar regulaciones innecesarias y recortar gastos federales.

Este plan, anunciado a través de un artículo conjunto en The Wall Street Journal, promete transformar profundamente el funcionamiento del gobierno federal de los Estados Unidos.

El plan de Musk y Ramaswamy se centra en tres pilares principales: la rescisión de regulaciones, la reducción de personal administrativo y el ahorro en gastos federales.

En cuanto a las regulaciones, DOGE revisará aquellas consideradas inconstitucionales a la luz de recientes fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Según Musk y Ramaswamy, muchas regulaciones actuales exceden la autoridad otorgada por el Congreso, y su eliminación permitirá un gobierno más eficiente y menos intrusivo.

“El gobierno federal en su forma actual representa una amenaza existencial para nuestra república”, señalaron Musk y Ramaswamy.

Según su propuesta, el crecimiento desmedido de la burocracia y el poder de los funcionarios no electos son un problema. Indicaron que generaron un sistema que califican de “antidemocrático y contrario a la visión de los Fundadores”.

Finalmente, Musk y Ramaswamy indicaron que DOGE tiene un plazo establecido para su existencia: el 4 de julio de 2026. Esta fecha coincide con el 250.º aniversario de Estados Unidos.

“Nuestro objetivo es eliminar la necesidad de nuestra existencia”, concluyeron, afirmando que: Este sería “el mejor regalo de cumpleaños que podríamos darle a nuestra nación”.