Estos son los requisitos para tramitar la Green Card como viudo de un ciudadano de EEUU

Tener un Formulario I-130 pendiente o aprobado a nombre suyo. O bien, presentar un Formulario I-360 (dentro de un plazo de no más de 2 años posteriores a la muerte de su cónyuge)

No se volvió a casar con nadie tras enviudar del ciudadano estadounidense

No haber estado divorciado o separado legalmente de su cónyuge al momento de su fallecimiento

Ser admisible en Estados Unidos en otros criterios indispensables (no haber sido deportado, no haber cometido delitos graves, etc.)