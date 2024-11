Filtraron video del desgarrador momento en el que la familia de Laken Riley se enteró que fue asesinada por un venezolano

En las últimas horas salió a la luz un desgarrador video que muestra el momento en que la familia de Laken Riley, la estudiante de enfermería asesinada por un migrante ilegal venezolano, se enteró de lo que había ocurrido.

El clip grabado desde la cámara corporal de uno de los policías fue reproducido durante el juicio antes de que el juez Patrick Haggard dictara la sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional al responsable del crimen, José Ibarra.

El video muestra cómo la camioneta negra de la familia Riley se detiene al costado de la carretera, mientras los familiares de Laken se acercan a un grupo de oficiales en busca de respuestas. Allyson Phillips, madre de la joven, no puede evitar tumbarse en el suelo ante la abrumadora noticia.

«Es mi hija», repite entre lágrimas, incapaz de sostenerse frente al dolor. Su esposo, John Phillips, y su otra hija, Lauren, también son visibles en el video, completamente desolados mientras intentan asimilar la devastadora noticia.

Bodycam footage of the moment Laken Riley’s family learned that she was murdered by Jose Ibarra…

He was in custody but released multiple times into our country. This administration literally put illegal immigrants above US citizens.

It’s fucking treason.pic.twitter.com/3ldPyLdbKx

— Geiger Capital (@Geiger_Capital) November 20, 2024