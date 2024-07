Fin de semana violento en EEUU: Tiroteo en una fiesta callejera en Detroit deja dos muertos y 18 heridos

Una nueva balacera sacude a Estados Unidos en un fin de semana marcado por la violencia, después que la madrugada de este domingo un tiroteo en una fiesta callejera en Detroit, Michigan, dejara un saldo de dos personas muertas y al menos 18 heridas.

El hecho ocurrió en la popular «Zona Roja» de la ciudad donde reinan las pandillas, según diversos reportes.

Trascendió que un sujeto de 22 años, cuya identidad no ha sido confirmada, abrió fuego cerca de las 2:25 am hora local en el East Side de la «Zona Roja». Esa área recibe ese nombre por la banda delictiva del sitio Seven Miles Bloods.

De acuerdo a medios locales, una mujer de 20 años perdió la vida tras recibir un disparo mortal en la cabeza. Un joven de 21 años, entre tanto, pereció luego que una bala alcanzara su espalda.

La policía describió que todas las víctimas del tiroteo tenían entre 17 y 28 años de edad.

VARIAS PERSONAS EN ESTADO GRAVE

Según The New York Post, una joven de 17 años está en situación crítica. Otros trece individuos se hallan en condición grave, mientras tres se mantienen estables. Varias de estas personas están en cirugía.

Se conoció que el tirador recibió un impacto de proyectil en su pierna izquierda y tras su detención, lo llevaron a un hospital donde permanece estable.

De acuerdo a múltiples reportes, el vecindario situado al noreste de Detroit es uno de los más violentos de esa ciudad.

«El problema es la normalidad de estos tiroteos. Cuando llegue el 1 de enero, la policía dirá que la delincuencia ha bajado, y luego empezaremos de nuevo. Las funerarias, los hospitales y las floristerías son las únicas personas que se benefician del crimen de Detroit», expresó el comisionado de policía local, Ricardo Moore.

Cabe mencionar que la madrugada del sábado otras cuatro personas murieron en un tiroteo en Kentucky. Todo ocurrió cuando un joven de 21 años irrumpió también en una fiesta a la que no lo invitaron y abrió fuego. En el acto, mató a la dueña de la casa y a tres jóvenes.

Luego se dio a la fuga, pero su vehículo cayó en una zanja cuando la policía lo perseguía. Finalmente, murió tras una herida de bala que él mismo se infligió.

Los hechos violentos coinciden con el feriado estadounidense por el Día de la Independencia. Según expertos, es común que haya un incremento de conflictos armados para estas fechas. La razón, sugieren, responde a una combinación de factores, como por ejemplo, la multiplicación de eventos sociales y el aumento del consumo de licor.