Florida comenzó programa para vacunar a adultos mayores en sus hogares, como método para combatir a la pandemia del coronavirus. Así lo informó el gobernador Ron DeSantis, a través de su cuenta en Twitter.

"Como parte de nuestro esfuerzo por vacunar a las personas mayores confinadas en sus hogares, esta mañana tuve la oportunidad de visitar a Judy Rodan, una sobreviviente del Holocausto de 83 años, mientras recibía su segunda dosis de la vacuna COVID-19. Fue un placer conocerla y conocer su increíble vida", expresó DeSantis.

La máxima autoridad de Florida, indicó que se han asignado 1.500 dosis de vacunas semanales para atender a los adultos mayores confinados.

"Hemos identificado 750 supervivientes del Holocausto y sus cónyuges que recibirán la vacuna durante el resto de la semana", enfatizó.

Se conoció que algunas de las vacunas, se llevaron hasta los residentes de un complejo de condominios en Aventura.

Asimismo, se llevó acabo una vacunación interreligiosa en el Centro Judío, en la que participaron miembros de la sinagoga que se unieron a los integrantes del Islámico local y a la Iglesia Trinity para recibir la vacuna.

En este sentido, DeSantis afirmó que se están instalando cápsulas de vacunación en centros religiosos en todo el estado.

A su vez, informó que en Florida se han realizado 25 jornadas de vacunación en centros religiosos; en los cuales alrededor 13.000 adultos mayores han recibido vacunas.

As part of our effort to vaccinate homebound seniors, this morning I had the opportunity to visit with Judy Rodan, an 83 year old Holocaust survivor, as she received her second dose of the COVID-19 vaccine. It was a pleasure to meet her and learn about her incredible life. pic.twitter.com/mgwpgTPPlC

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) February 4, 2021