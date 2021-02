Florida contará con 245 millones de dólares para proceso de vacunación

El estado de la Florida contará con 245 millones de dólares para costear el proceso de vacunación contra el COVID-19, los cuales fueron concedidos por la Agencia Federal de Gestión de Emergencias.

Se conoció que la adjudicación proporciona una financiación acelerada para reembolsar el 100%, con el fin de costear todo lo relacionado al proceso de vacunación, por un lapso de 90 días. Así lo reseñó el portal de la Agencia.

Con este presupuesto se podrán costear los siguientes insumos: equipos y suministros necesarios para el almacenamiento, la manipulación y la distribución de las vacunas;

Equipo de protección personal (EPP) para el personal y los pacientes.

Asimismo, el alquiler de instalaciones para almacenar y administrar las vacunas;

Personal médico y de apoyo adicional, incluidas las medidas de control de la infección de las instalaciones.

A su vez, el presupuesto incluye atención médica de urgencia; equipo para la eliminación segura de los residuos médicos; comunicaciones para difundir información pública.

Hasta la fecha, el estado de la Florida ha registrado un 1,74 casos de COVID-19 con 27.018 decesos por el virus.

