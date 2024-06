¿Gel anticonceptivo para hombres está cada vez más cerca? Esto dicen los científicos

Un revolucionario gel puede convertirse en un nuevo método anticonceptivo para los hombres en los Estados Unidos, así se señaló en un comunicado de prensa de los Institutos Nacionales de la Salud de EEUU.

La noticia fue confirmada por la autora principal del estudio, Diana Blithe, jefa del Programa de Desarrollo de Anticonceptivos de los Institutos Nacionales de la Salud.

En concreto, en los hallazgos que se presentaron el domingo en la reunión anual de la Sociedad Endocrina en Boston, se habría confirmado que se está muy cerca de que los hombres también puedan evitar embarazos no deseados de manera más práctica.

En el ensayo un total de 2. 222 hombres se aplicaron cinco mililitros del gel (el equivalente a una cucharadita) en cada omóplato una vez al día.

Lo que se detalló, es que hasta el 86 % de los hombres alcanzaron la supresión de los espermatozoides. En promedio, el tiempo para la anticoncepción efectiva fue de ocho semanas, que fue más rápido de lo esperado.

«Los resultados nos entusiasmaron. La combinación parece proporcionar una supresión mejor y más rápida de lo que esperábamos», afirmó Blithe.

Sin embargo, Blithe no indicó si hubo embarazos no deseados durante el ensayo. Los investigadores esperan publicar los datos definitivos en una revista médica. La autora del estudio fue enfática en que no quería develar más detalles sobre los resultados.

MÁS SOBRE EL GEL

“El gel fue un proceso muy fácil”, dijo por su parte uno de los voluntarios en las pruebas. “Fue como tomar la píldora diaria”, destacó Logan Whitehead, de 24 años, quien se aplicó el gel durante un año y medio.

Whitehead dijo que no notó efectos secundarios más allá de acné en la parte superior de la espalda y un par de libras más de peso, aunque admitió que eso podría estar relacionado con su nuevo trabajo.