"Tengo que resignarme": Madre del acusado de secuestrar, violar y dispararle a un niño en Miami-Dade pide perdón

Maira Santiesteban, madre del sujeto acusado de secuestrar, violar, y dispararle a un niño de 12 años en Miami-Dade, habló luego que su hijo fue detenido la semana pasada.

"Sucedió, pero yo como madre no lo creo", dijo en entrevista para Telemundo 51 desde Cuba.

Asimismo, entre lágrimas mostró su desconcierto ante lo sucedido. "Algo muy grande tiene que haberle pasado a él, porque yo todavía no entiendo".

También, aprovechó la oportunidad para pedirle perdón a la familia del menor de edad. "Como madre, como abuela, de corazón siento mucho por lo que está pasando ese niñito".

Habló la madre del acusado de secuestrar, violar y dispararle a un niño: nuevos datos revelados

La madre de Aliex Santiesteban contó que tiene dos nietos en Cuba, uno de 20 años, y una niña de cinco años.

Además, indicó que conversó con su hijo vía WhatsApp el pasado 29 de marzo, día en el que se llevó a cabo el arresto. "Todo estaba normal nunca me dijo nada. Yo te digo que todavía no lo creo".

A su vez, Maira Santiesteban manifestó su resignación al considerar que ya no podrá ver de nuevo a su hijo.

"Yo sé que lo van a castigar severamente, tengo que resignarme, de verdad que esto es un acto muy impresionante (...) es lo más malo que me podía pasar en la vida, no volver a verlo, no saber más nunca de él, no es fácil", dijo con pesar.