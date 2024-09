El impactante video del secuestro de autobús que dejó un pasajero muerto en Los Ángeles

En la madrugada de este miércoles, 25 de septiembre, un trágico incidente sacudió las calles de Los Ángeles (EEUU), cuando un hombre armado secuestró un autobús del transporte público y asesinó a uno de los pasajeros.

El suceso comenzó alrededor de la 1:00 a. m. en la intersección de Figueroa Street y Manchester Avenue, donde el sospechoso abordó el autobús con el conductor y dos pasajeros a bordo.

La situación rápidamente se convirtió en una emergencia cuando el hombre, armado con una pistola, tomó el control del vehículo, desencadenando una persecución policial que duró más de una hora.

Durante la persecución, la policía de Los Ángeles desplegó tiras de púas para detener el autobús, logrando perforar uno de los neumáticos.

SWAT deployed noise flash diversionary devices and boarded the bus. The suspect involved in the incident was taken into custody. The bus operator and two passengers were still on the bus. One of the passengers was suffering from multiple gunshot wounds.

