IMÁGENES IMPACTANTES: Milton deja caos e inundaciones durante su paso por Florida, hay varios muertos

Milton tocó tierra la noche del miércoles cerca de Siesta Key, Florida, como un peligroso huracán de categoría 3.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) confirmó que es el quinto huracán en impactar Estados Unidos este año.

Las impactantes imágenes capturadas por un dron revelan los graves daños causados por Milton en el techo del Tropicana Field, el estadio de los Tampa Bay Rays en St. Petersburg.

Este huracán dejó caer más de 23 centímetros de lluvia en solo tres horas sobre el área de la bahía de Tampa.

