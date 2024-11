IMÁGENES SENSIBLES | Así una patrulla atropelló a una mujer y a su hijo en Houston: «¿No los viste?», gritó el copiloto

Una patrulla oficial atropelló en septiembre a una mujer delante de sus hijos y este miércoles, 27 de noviembre, se difundieron las dramáticas imágenes.

En el audiovisual se constata cuando oficial de la policía de Houston gritó una advertencia, aproximadamente un segundo antes, de que una mujer fuera atropellada fatalmente frente a sus hijos.

Todo el siniestro quedó registrado por medio de videos de cámaras corporales y otra colocada en el tablero de la unidad policial

La unidad iba conducida por una oficial. Tras arrollar a la mujer de 41 años y a sus hijos, su compañero le gritó: “¿No los viste?”.

Posteriormente, luego de intentar reanimar a la mujer en plena calle, la trasladaron al hospital y allí la declararon muerta.

NEW: Woman was hit and killed by a police officer while crossing the street with her kids

Desire Pool, 41, was struck by Houston police officer Shelby Kennedy on September 19

Pool, her two daughters (10 and 18), and son Jaylen had just gotten off a bus and were crossing the… pic.twitter.com/nV6URCQjYf

— Unlimited L's (@unlimited_ls) November 28, 2024