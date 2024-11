Impactante: Explotó una casa en un vecindario de EEUU y dejó dos muertos y un herido

Dos personas muertas y otra herida fue el saldo de la explosión de una casa en Ohio (EEUU), de acuerdo con el reporte de las autoridades de este martes, 19 de noviembre.

La casa, ubicada en Bethel, a unas 40 millas al este del centro de Cincinnati, explotó alrededor de las 9:00 de la mañana, según lo reseñado por USA Today.

El jefe de bomberos de Bethel-Tate, Christopher Cooper, dijo al medio que los informes de la explosión habían llegado mientras los equipos se acercaban al área.

Una vez allí, encontraron restos de la explosión y la casa en llamas. Las autoridades confirmaron que el número de personas que murieron fueron dos como resultado del incidente. Otra persona fue trasladada a un hospital local con quemaduras.

Cooper también dijo que los equipos están trabajando actualmente para encontrar la fuente de la explosión. Igualmente, señaló que las casas vecinas sufrieron algunos daños menores.

Las fotografías del lugar muestran los restos humeantes de la casa, después de la explosión y con algunas de las pertenencias de la propiedad esparcidas por el área.

WATCH: Video shows the moment a home exploded this morning in Tate Township, Ohio, killing 2 people

A neighbor told local news outlet WCPO that a man with his hair on fire came running from the house after the blast and told him he'd been working on the home's furnace when "all… pic.twitter.com/enYO4tPJoH

— George X🇺🇸 (@georgex08939939) November 20, 2024