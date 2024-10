Saboteo electoral: Incendiaron buzones de voto en Oregón y Washington, investigan un «vehículo sospechoso»

A casi una semana de las elecciones presidenciales en EEUU, las autoridades reportaron sobre una interferencia electoral en los estados de Oregon y Washington, donde dos incendios intencionales destruyeron las boletas depositadas en los buzones de voto.

La Buró de Policía de Portland (Oregon) informó este lunes, 28 de octubre, que ya se identificó un “vehículo sospechoso” vinculado con los artefactos incendiarios, los cuales ocasionaron el fuego en los buzones electorales de dichas entidades.

Según el portavoz de la policía, Mike Benner, durante una conferencia de prensa, cámaras de vigilancia registraron un vehículo Volvo estacionado frente a un buzón en Portland.

Poco después, dijo que el personal de seguridad de la zona detectó un incendio en el interior del buzón.

El incendio dañó al menos tres papeletas en la caja, según las autoridades locales. Indicaron que otro fuego en un buzón en la cercana ciudad de Vancouver (Washington) destruyó cientos de ellas.

Lo que se detalló, es que los dispositivos fueron colocados en el exterior de las urnas. “Es desgarrador”, dijo Greg Kimsey, auditor del condado de Clark, que incluye Vancouver: “Es un ataque directo a la democracia”.

