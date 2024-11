Indignación en EEUU: El impactante video de la brutal golpiza de un policía a un anciano en Oklahoma City

Un impactante video muestra a un policía golpeando a un anciano, de 70 años de edad, en Oklahoma City (EEUU). Sus parientes manifestaron, que temen lo peor, como consecuencia de sus heridas tras el brutal enfrentamiento.

De acuerdo con lo reseñado por medios estadounidenses, el hecho ocurrió el pasado 27 de octubre, cuando Lich Vu, la víctima, y una mujer sufrieron un accidente automovilístico después de que ella chocara su vehículo en la Northwest 39th Street cerca de Meridian Avenue en la mencionada ciudad.

Posteriormente, un oficial anónimo llegó pronto al lugar, donde emitió una multa a la conductora y otra a Lich por un «giro en U indebido».

Según la fuente policial, el hombre mayor se molestó por la multa y se negó a firmarla, ya que el oficial le dijo que sería arrestado si no lo hacía.

No fue hasta el pasado viernes, que la policía de la ciudad de Oklahoma publicó las imágenes grabadas por la cámara corporal del funcionario implicado.

Las imágenes mostraron a Lich tratando de explicar lo que sucedió durante la colisión, mientras golpeaba suavemente al policía en el pecho y le decía que «se callara». Todo, antes de que el oficial lo arrojara al pavimento y esposara.

Unbelievable ❗

Tough cop bodyslams 70-year-old over traffic ticket#Oklahoma Police say the officer used force on an elderly driver, leaving the man seriously injured.

This started with the officer giving the man, Lich Vu, a ticket for causing a minor crash, but ended with Vu… pic.twitter.com/Bzps7P8riE

