Inició la transición en EEUU: Biden y Trump estuvieron cara a cara en la Casa Blanca

El mandatario de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió este miércoles al presidente electo Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca. Esta reunión, protocolar y simbólica, representa el inicio de una transición pacífica del poder en el sistema estadounidense.

El encuentro tuvo un tono conciliador y de respeto mutuo. Al entrar en la Oficina Oval, Biden y Trump intercambiaron un apretón de manos.

«Donald, felicitaciones», expresó Biden con una sonrisa mientras extendía su mano al recién electo presidente. «Espero con agrado poder tener una transición suave», agregó, dejando claro el interés de que el proceso de cambio de poder se lleve a cabo sin incidentes.

Trump, con un tono cordial, respondió: «Muchas gracias. La política es dura y en muchos casos no es un mundo muy agradable. Pero es muy agradable hoy y lo aprecio mucho».

En 2020, Trump, entonces presidente, no recibió a Biden tras su derrota electoral. En su lugar, el cambio de gobierno fue una transición atípica y tensa. Esta vez, el encuentro entre ambos líderes pareció sugerir un clima más respetuoso.

🚨 #BREAKING: President Trump is officially BACK in the Oval Office, meeting with Joe Biden

THIS IS HISTORIC! 🔥 pic.twitter.com/DXnO7qCpaP

— Nick Sortor (@nicksortor) November 13, 2024