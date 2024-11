Insólito: Primera vez en 40 años que el ‘Nostradamus’ de las elecciones en EEUU falla en su predicción

Allan Lichtman, conocido como el “Nostradamus” de las elecciones en EEUU, falló por primera vez en 40 años tras predecir una victoria de Kamala Harris, quien finalmente resultó derrotada por el republicano Donald Trump.

Como se sabe, el profesor anticipó una victoria de Harris basándose en su efectivo sistema de predicción.

Pero el propio Lichtman mostró preocupación, especialmente cuando los resultados en estados como Pensilvania revelaron un fuerte apoyo hispano hacia Trump. Así fue cuando empezó a darse cuenta de que fallaría en su predicción.

Lichtman, conocido por su historial de aciertos en comicios presidenciales desde 1984, no pudo hacer otra cosa que reconocer que esta vez no acertó.

Allan Lichtman utiliza un método llamado The Keys to the White House (Las 13 claves de la Casa Blanca) para predecir los resultados de las elecciones presidenciales.

Este sistema se basa en 13 afirmaciones de verdadero o falso sobre el estado del país, los partidos y los candidatos.

Si seis o más de estas afirmaciones son falsas, se espera que el partido desafiante gane la elección. Si cinco o menos son falsas, se espera que el partido en el poder retenga la presidencia.

Entre los aspectos, que considera para sus predicciones, figuran: la estabilidad económica, ausencia de escándalos, existencia de conflictos sociales y carisma de los candidatos.

Al aplicar su método en esta elección, el analista había pronosticado que Harris ganaría la contienda, una afirmación que sostuvo hasta días antes de la elección.