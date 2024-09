Inundaciones, fuertes vientos y cuatro muertos: Los videos del huracán Helene tras su paso por Florida

Una devastadora marejada ciclónica, inundaciones masivas y fuertes vientos han dejado hasta ahora un saldo de al menos cuatro muertos y decenas de personas atrapadas en sus hogares en el sureste de Estados Unidos, después de la llegada del huracán Helene a la costa noroeste de Florida la noche del jueves.

El fenómeno natural tocó tierra en la región conocida como Big Bend como un poderoso huracán categoría 4, arrasando con todo a su paso. A través de redes sociales empezaron a circular varios videos de las inundaciones en ciudades de Florida como Tampa o Fort Myers.

Los bomberos han recibido informes de árboles derribados, estructuras colapsadas y comunidades inundadas.

Entre las víctimas mortales se encuentra una persona en Florida, quien murió tras la caída de un poste, según confirmó el gobernador Ron DeSantis.

Además, dos personas perdieron la vida en la localidad de Alamo, Georgia, mientras que la cuarta muerte se reportó en Carolina del Norte.

Aunque Helene se degradó a tormenta tropical este viernes, las autoridades advierten que el peligro persiste, especialmente en áreas propensas a inundaciones.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) emitió un boletín alertando sobre las «ráfagas de vientos dañinos e inundaciones que pueden poner en peligro la vida» en gran parte del sureste del país y los Apalaches del Sur.

Las zonas más cercanas al punto donde Helene tocó tierra, como Cedar Key, muestran un panorama devastador.

Desde la madrugada, equipos de emergencia trabajan removiendo escombros y árboles caídos para despejar las principales vías, permitiendo así el paso de los socorristas.

Las operaciones de búsqueda y rescate se centran en localizar a personas atrapadas, muchas de ellas ancianos que decidieron no evacuar sus hogares a pesar de las advertencias.

Más de 2,5 millones de personas en el sureste de Estados Unidos están bajo alerta por las crecientes, y los apagones han afectado a más de dos millones de hogares y negocios, de acuerdo con el sitio web Poweroutage.us.

Storm surge is DECIMATING Lee County, and Hurricane Helene hasn’t even made landfall yet.

This video released by the Lee County Sheriff is terrifying.

La tormenta tropical Helene se encontraba este viernes cerca de Clemson, Carolina del Sur, desplazándose hacia el norte a una velocidad de 40 kilómetros por hora.

Con vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora, el sistema sigue siendo una amenaza significativa para las áreas afectadas, donde los esfuerzos de recuperación apenas comienzan.

Hurricane Helene has now arrived in Florida.

This is Venetian Isles, Florida and Fort Myers.

Our ancestors knew not to build houses on the waterfront or in low lying areas. And if you did, then use strong boards on windows and doors when storms arrive!

Now, people pretend… pic.twitter.com/YfhRTMRwks

— Miss Jo (@therealmissjo) September 27, 2024