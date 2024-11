Joe Biden rompió el silencio: Prometió una «transición pacífica» tras la victoria de Trump

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden propuso este jueves coordinar un proceso de transición «pacífica y ordenada» con su sucesor Donald Trump.

«Ayer hablé con el presidente electo Trump para felicitarle por su victoria y le aseguré que dirigiré a toda mi administración para trabajar con su equipo y garantizar una transición pacífica y ordenada», manifestó Biden desde la Casa Blanca.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para ratificar la falsedad de las teorías de fraude que llegó a divulgar Donald Trump cuando perdió en 2020. «He dicho muchas veces que uno no puede amar a su país solo cuando gana».

«Es un sistema honesto, justo, transparente y en el que se puede confiar, se gane o se pierda. Espero que podamos restaurar el respeto por los trabajadores electorales que se han dejado el cuello y a los que hay que agradecer», apuntó Biden.

El mandatario resaltó que va a seguir su promesa y honrar la Constitución. «El 20 de enero tendremos una transición pacífica de poder aquí en Estados Unidos», remarcó.

Biden isn’t too sad about Kamala Harris losing this election.

“We will have a peaceful transfer of power.”

Look how happy Joe Biden is! 😂 pic.twitter.com/blWUcNylOR

— Ape𝕏 (@CubanOnlyTrump) November 7, 2024