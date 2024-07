La contundente carta de Biden a los demócratas y el «drama» de su candidatura

Una contundente carta envió el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a los demócratas del Congreso en ese país, en la que dejó claro que no declinará su candidatura por la reelección.

En concreto, pidió poner “fin” al drama y controversia dentro del partido sobre si debería permanecer en la contienda presidencial después de su triste desempeño en el debate ante Donald Trump.

LEA TAMBIÉN: ESCÁNDALO EN EEUU POR PORTADA DE THE ECONOMIST SOBRE DESASTROSO DEBATE DE BIDEN

“El tema de cómo seguir adelante ha sido bastante debatido ya por más de una semana, y es hora de ponerle fin”, escribió Biden en la carta de dos páginas.

Asimismo, hizo hincapié en que el partido tiene “una tarea”, que es derrotar al virtual candidato presidencial republicano, Donald Trump, en noviembre.

“Tenemos 42 días para la Convención Demócrata y 119 días para las elecciones generales”, agregó el mandatario.

“Cualquier debilitamiento de la resolución o falta de claridad sobre la tarea que tenemos por delante solamente ayuda a Trump y nos perjudica a nosotros. Es hora de unirnos, avanzar como un partido unificado y derrotar a Donald Trump”, sostuvo el presidente, de 81 años de edad.

En tanto, la dura portada de The Economist del pasado jueves, 4 de julio, dejó en evidencia el ‘mal’ desenvolvimiento de Biden en el debate transmitido por CNN.

El medio calificó al jefe de Estado demócrata como “un anciano confundido luchando por recordar palabras y hechos” y cuestionaron “la operación de su campaña para negar lo que decenas de millones de estadounidenses vieron con sus propios ojos”.

«El presidente y su partido se presentan como los salvadores de la democracia. Sus actos dicen lo contrario», advirtió el semanario, que se suma así al consejo editorial del diario The New York Times, The Atlanta Journal, el Chicago Tribune y The Boston Globe.