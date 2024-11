La contundente declaración de Kamala Harris al aceptar la derrota, esto dijo

«Cuando perdemos una elección, aceptamos los resultados», así de contundente fue la reacción de Kamala Harris, excandidata presidencial por el Partido Demócrata, quien este miércoles, 6 de noviembre, finalmente en horas de la tarde se dirigió a la nación tras la derrota electoral sufrida ante el republicano Donald Trump.

«Si bien acepto la derrota, de ninguna manera acepto que la lucha que ha alimentado mi campaña se ha acabado», agregó la actual vicepresidente de EEUU desde su alma mater, la Universidad Howard en Washington DC.

Y continuó: «Permítanme decirles que hoy mi corazón está lleno. Mi corazón está lleno hoy, lleno de gratitud por la confianza que han depositado en mí, lleno de amor por nuestro país y lleno de determinación. El resultado de esta elección no fue lo que queríamos, no fue por lo que luchamos, no fue por lo que votamos, pero escúchenme cuando les digo que la luz de la promesa de Estados Unidos siempre brillará mientras nunca nos rindamos y sigamos luchando».

Asimismo, Harris expresó gratitud a su familia, al presidente de EEUU, Joe Biden, a la primera dama, la Dra. Jill Biden, a su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota Tim Walz, y a su equipo de campaña.

🔴 Kamala Harris sobre los resultados electorales: "Si bien acepto la derrota, de ninguna manera acepto que la lucha que ha alimentado mi campaña se ha acabado".#LaNoche24h

▶️ https://t.co/vVRqw1kiba pic.twitter.com/Ho1t37b24E — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 6, 2024

«Estoy muy orgullosa de la campaña que hemos llevado a cabo y de la forma en que la hemos llevado a cabo. Durante los 107 días de esta campaña, nos hemos propuesto construir una comunidad y crear coaliciones, uniendo a personas de todos los ámbitos y orígenes, unidas por el amor a la patria con entusiasmo y alegría en nuestra lucha por el futuro de Estados Unidos», dijo Harris.

«Y lo hicimos sabiendo que todos tenemos mucho más en común que lo que nos separa», sostuvo. Y enfatizó que los resultados de las elecciones deben aceptarse.

Confirmó que habló con Trump y está comprometida con una transferencia pacífica del poder. «Un principio fundamental de la democracia estadounidense es que cuando perdemos una elección, aceptamos los resultados», subrayó.

«Ese principio, más que cualquier otro, distingue a la democracia de la monarquía y la tiranía, y cualquiera que busque la confianza del público debe respetarlo», sentenció.