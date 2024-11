La dura reacción de esta cantante estadounidense tras el triunfo de Trump

La cantante Billie Eilish criticó duramente a Donald Trump durante su concierto en Nashville, Tennessee (EEUU), este miércoles, 6 de noviembre. Se trata de otra contundente reacción tras el triunfo del veterano republicano sobre Kamala Harris en las elecciones del martes.

“Alguien que odia mucho a las mujeres va a ser el próximo presidente de Estados Unidos”, fueron las palabras de la artista ante la multitud.

Como se constata en varios videos grabados por sus fans, la ganadora del Grammy le dijo a la multitud que “no podía creer realmente hacer un espectáculo en este día”, después de que Trump fue elegido con una amplia ventaja sobre la actual vicepresidente de EEUU.

“Mientras más avanzaba el día, tuve la sensación de que es un privilegio poder estar aquí con ustedes en un momento como este”, acotó, pese a su malestar por los resultados de la elección presidencial en EEUU.

Posteriormente, Eilish prosiguió con su canción de 2022 “TV”. La misma hace alusión a la revocación de Roe v. Wade. La dedicó a las mujeres en la audiencia y habló sobre su propia experiencia con el abuso.

“Quiero que sepan que están a salvo conmigo y que están protegidas aquí, y que están a salvo en esta sala”, expresó.

Y continuó: “Y la canción que vamos a hacer es… sobre el abuso que existe en este mundo hacia las mujeres y muchas de las experiencias por las que he pasado y por las que han pasado personas que conozco. Para decirles la verdad, nunca he conocido a una sola mujer que no tenga una historia de abuso. Ni una sola”.