La «llamativa» canción de Jennifer López que se viraliza a pocos días de las elecciones en EEUU

En un esfuerzo por motivar a los ciudadanos a participar en las próximas elecciones presidenciales de EEUU, la actriz y cantante Jennifer López lanzó una canción con un mensaje claro y directo: «Pon tu trasero y vota».

La superestrella de 55 años, conocida por su activismo y compromiso con diversas causas sociales, utilizó su plataforma para recordar a sus seguidores la importancia de ejercer su derecho al voto.

La canción fue presentada en un video en redes sociales, en el cual Jennifer López, acompañada por los músicos Jenifer Lewis y Stevie Mackey, interpretó la pegajosa melodía sentada frente a un piano.

El video, que rápidamente se volvió viral, muestra a López y sus compañeros cantando «Get your a** out and vote!» (¡Pon tu trasero y vota!) con entusiasmo y energía.

La letra de la canción enfatiza la importancia de participar en las elecciones, independientemente de quién seas o dónde trabajes.

“No me importa quién eres o dónde trabajas. Pon tu trasero y vota”, canta Lewis en uno de los versos. El mensaje es claro: cada voto cuenta y es crucial para el futuro del país.

“Esta no es una elección para quedarse en casa y acechar. Saca el trasero y vota. Saca el trasero y vota”, entona la actriz. Luego, la acompañó nuevamente el potente canto de Jenifer Lewis. “Saca el trasero y vota, saca el trasero y vota. Aquí vamos, saca el trasero y vota”, seguía cantando López, quien lucía unos lentes de sol y una blusa a cuadros.

JENNIFER LÓPEZ Y SU APOYO A KAMALA HARRIS

Jennifer López ha sido una defensora vocal de la participación ciudadana y ha apoyado públicamente a la candidata demócrata Kamala Harris.

En septiembre, López participó virtualmente en un mitin «Unite for America» organizado por Oprah Winfrey en Michigan, donde expresó su apoyo a Harris. La canción «Pon tu trasero y vota» es una continuación de sus esfuerzos por movilizar a los votantes y asegurar una alta participación en las elecciones del 5 de noviembre.