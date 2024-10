Las impactantes imágenes del ojo del huracán Milton grabadas por un avión cazatormentas y desde el espacio

Varios cazadores de huracanes, astronautas y expertos en la materia han compartido imágenes inéditas del huracán Milton, que llegará a Florida el miércoles por la noche.

El astronauta Matthew Dominick compartió un increíble timelapse del huracán visto desde la cápsula Dragon Endeavour. A través de la ventanilla de su nave especial pudo evidenciar toda la longitud de este catastrófico huracán.

No obstante, uno de los videos más impresionantes lo hicieron los llamados “Cazadores de Huracanes” de la Asociación Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Estos atrevidos científicos volaron con una avioneta apodada “Miss Piggy” por encima del huracán y llegaron hasta el ojo del mismo.

Bumpy ride into Hurricane #Milton on @NOAA WP-3D Orion #NOAA43 «Miss Piggy» to collect data to help improve the forecast and support hurricane research.

Visit https://t.co/3phpgKNx0q for the latest forecasts and advisories

Visit https://t.co/UoRa967zK0 for information that you… pic.twitter.com/ezmXu2Zqta

— NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) October 8, 2024