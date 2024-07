﻿ Lo que dijo Trump de Kamala Harris, su posible rival ante el retiro de Joe Biden

El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Kamala Harris será «mucho más fácil» de derrotar en las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre, luego del anuncio que realizó Joe Biden renunciando a su búsqueda de la reelección.

Estas declaraciones fueron ofrecidas por el abanderado republicano a la cadena especializada en noticias, CNN.

Asimismo, Trump insistió en su discurso de desprestigio a Biden, asegurando que el presidente demócrata no estaba apto para las funciones de su cargo.

«El corrupto Joe Biden no era apto para postularse para presidente, y ciertamente no es apto para ocupar el cargo, ¡y nunca lo fue!», escribió el magnate en su cuenta de Twitter (X).

Trump afirmó que Biden «alcanzó el cargo de Presidente con mentiras, Fake News y sin salir de su sótano».

«Todos los que lo rodeaban, incluidos su médico y los medios de comunicación, sabían que no era capaz de ser presidente, y no lo era», enfatizó.

«Ahora miren lo que le ha hecho a nuestro país, con millones de personas cruzando nuestra frontera, totalmente sin control ni investigación, muchos de ellos provenientes de prisiones, instituciones psiquiátricas y de un número récord de terroristas», agregó el exmandatario.

Finalmente, prometió remediar el supuesto daño causado por Biden a esa nación y «hacer a Estados Unidos grande de nuevo».

BIDEN RESPALDA CANDIDATURA DE HARRIS

Por su parte, el presidente Joe Biden anunció su respaldo a la posible candidatura de su actual vicepresidenta, Kamala Harris.

«Compañeros demócratas, he decidido no aceptar la nominación y concentrar todas mis energías en mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado», escribió Biden en su Twitter (X).

«Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo», sentenció el mandatario.