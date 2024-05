Lo que pasa en caso de divorcio cuando se obtuvo la Green Card por la vía del matrimonio en EEUU

¿Qué pasa en caso de un divorcio y hayas obtenido la Green Card por la vía del matrimonio en EEUU? Para adoptar la ciudadanía por el medio mencionado, se debe estar casado con un ciudadano estadounidense o alguien que tenga la nacionalidad por naturalización.

Lo primero a destacar, es que al obtener la ciudadanía del país norteamericano podrás vivir y trabajar de forma permanente y legal.

LEA TAMBIÉN: ESTAS SON ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS A RESPONDER PARA OBTENER LA CIUDADANÍA DE EEUU

Asimismo, los ciudadanos estadounidenses están protegidos de ser detenidos por motivos de inmigración y de ser deportados.

En consecuencia, no puedes ser deportado a tu país de origen por infringir ciertas leyes estadounidenses. Y, no menos importante, los ciudadanos de EEUU no están obligados a llevar consigo una prueba de su estatus de ciudadanía. Solo salvo al entrar o salir del país.

Pero respondiendo a la pregunta inicial, ¿qué sucede si se produce el divorcio con esta persona?

En caso de que te divorcies, mientras te encuentras en pleno proceso de obtención de Green Card, el proceso se detiene por completo. Es decir, no puedes ser elegido a través del matrimonio, además de que también podría dejar de ser válida tu visa estadounidense y podría terminar hasta en deportación.

¿CUÁLES SON LOS CASOS ESPECIALES POR DIVORCIO?

Solo el trámite no está perdido, en caso de que se haya sufrido maltrato o tu hijo por parte del cónyuge.

Asimismo, si el cónyuge fallece después de haberse casado o si el estatus de la residencia condicional pueda resultar en privaciones extremas al del país de origen.