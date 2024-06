Lo que pasaría con Trump y sus aspiraciones de regresar a la Casa Blanca si lo condenan a prisión

El jurado designado en el juicio contra el expresidente de EEUU Donald Trump lo declaró culpable el pasado jueves, 30 de mayo, en horas de la tarde. Ahora muchos se preguntan: ¿Qué pasaría con sus aspiraciones de regresar a la Casa Blanca si lo condenan a prisión?

En concreto ¿Trump podrá ser presidente desde la cárcel? Para que este escenario sea posible, el exmandatario tendría que ser condenado, sentenciado, agotar las apelaciones, presentarse en prisión y ganar las elecciones presidenciales de noviembre.

Lo que se tiene claro, es que dentro de la ley electoral de Estados Unidos no existe ningún apartado que excluya a todos aquellos que hayan sido declarados culpables por algún delito de la posibilidad de ser presidentes del país.

De hecho, la Constitución del país norteamericano solamente exige que el jefe de Estado sea un ciudadano nacional mayor a 35 años y con más de 14 años residiendo en el país.

En consecuencia, según Frank Bowman, profesor emérito de Derecho de la Universidad de Missouri y experto en Derecho Pena, la Carta Magna permite teóricamente que una persona ocupe el cargo «incluso si es un delincuente convicto o incluso si es un delincuente convicto en la cárcel».

«Estas cosas llevan mucho tiempo, y las apelaciones se alargarían», probablemente más allá del día de las elecciones y el día de la toma de posesión, aseguró Bowman en una reciente entrevista concedida a CNN.

SOBRE EL JUICIO

Trump está acusado de 34 cargos de falsificación de registros comerciales en su empresa en relación con el supuesto plan para ocultar historias potencialmente desfavorables sobre él.

El juicio se centra en un reembolso que Trump le hizo a su exabogado personal y «reparador», Michael Cohen. El hombre declaró que le ordenaron pagarle a la actriz porno Stormy Daniels 130.000 dólares a cambio de su silencio sobre su supuesta aventura con Trump.

Los fiscales han descrito esto como un intento de «influir ilegalmente» en las elecciones de 2016.

Realizar este tipo de pagos en los Estados Unidos no constituyen un delito. No obstante, la Fiscalía alegó que Trump no declaró ese dinero como gasto de campaña, por lo que violó la legislación electoral estadounidense.