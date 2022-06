Lorena Duarte, la abogado de inmigración que defiende a los venezolanos

#Historiasdeexito contaremos la historia de Lorena Duarte, abogado destacada en el Sur de la Florida, por el alto nivel de profesionalismo, en dedicarse a defender los derechos de los inmigrantes en USA, conocida como “Inmigrando con Lorena”.

Duarte, reconocida por sus éxitos en temas migratorios, con firmeza nos cuenta: “Por más dificil que sea su caso encontraré una solución".

-Lorena Duarte Law o, en las redes, Inmigrando Con Lorena.” @inmigrandoconlorena

Lorena Duarte, cree profundamente en el trabajo y el esfuerzo por lograr los propósitos, y ahí el sentido de su mensaje:* “Donde hay un sueño, hay un camino”.

Lorena Duarte se ha dado a conocer y ha destacado entre Abogados del área migratoria, por los éxitos en la defensa de casos de Asilo, ganados para los Venezolanos y Cubanos.

Lorena, nos cuenta su increíble historia. “Desde niña quise ser abogada tal vez, porque crecí en ese mundo jurídico. Recuerdo que mi Mamá trabajaba para un Abogado de Inmigración y Penal, y recuerdo que yo hasta dormía debajo de su escritorio despues de la escuela. Me portaba bien y el abogado le permitía porque no tenía quien cuidara de mi en esas horas.

Recuerdo que ayudaban a mucha gente en los años 80's.. y yo vi esos mismos clientes logrando el sueño Americano, Me recuerdo sentirme muy orgullosa de ellos.”

Fui creciendo siempre con el plan de ser abogada pero al graduarme de la Universidad me enfoque en la venta de Bienes Raíces. Me fue muy bien con el "boom" y se me quitó la idea de ir a estudiar otros 3 años para ser Abogado.

Duarte nos cuenta, en el 2007 empezó una recesión fuerte y deje de ser Agente de Bienes Raíces, y me fui a trabajar por un Banco. Lugar donde aprendí la venta, el servicio al cliente, paciencia, y el -nunca juzgar a la persona por su aparencia-.

Conocí y formé lindas relaciones con mis colegas y mis clientes, y aún se mantienen hoy en dia.

Aprendi que mas que todo me encantaba conocer y poder ayudar a la gente pero no podía hacer mucho por ellos en un Banco y me sentía frustrada en mi carrera.

En un momento de claridad, Dios me hablo y puzo en mi corazón ser Abogado. Un sueño que ya pensé estar perdido con el tiempo, pero con mucho trabajo y sacrificio lo logré. (Hasta fui presidenta de estudiantes de mi universidad de derechos).”

Duarte, continúa: “En 2015 me gradué y me mudé a New York City. Trabajé mas que todo en casos laborales representando a muchos Inmigrantes por falta de pago y discriminación en las Cortes Federales.

*Siendo hija de inmigrantes siempre lo supe pero ahora entendía el sacrificio de los inmigrantes para lograr una vida mejor.*” Y agrega: “Me agrado mucho poderlos ayudar. “

En 2019 mi Papá se enfermó y regresé a Miami. Mi Papá siempre fue empresario y después de la pandemia y a él fallecer, decidí abrir mi propia oficina:

Me sentí lista para brindar un servicio de calidad a mi comunidad y al inmigrante.

Lorena agrega: “Como abogada, tengo 5 años ejerciendo la carrera. Pero adicionalmente fuí Banquera 7 años y Agente de Bienes Raices por 3 años, antes de ser Abogado.

Lorena indica: “La diferencia con otros Abogados de Inmigración es que tengo una muy amplia experiencia. No sólo en la materia de Inmigración, sino también de la Banca, de Inversiones, Préstamos, créditos, Derechos Laborales.

Conocimiento que brindo en mi asesoría y consejos para mis clientes. No es sólo el proceso Legal de Inmigrar, si no integrarse en un nuevo país, un nuevo mundo.”

Mas que todo entiendo la importancia de servicio al cliente y tratar cada uno con dignidad y defender a toda costa la verdad de su caso.”

También, es una abogado que con amplios conocimientos en el manejo de las visas, para inversionistas, los talentos especiales, estudios, etc.

Lorena Duarte, nos cuenta que el mejor consejo que puede dársele a los inmigrantes venezolanos o de cualquier nacionalidad es que busquen información confiable de las VISAS disponibles y a las cuales podrían aplicar con mucho éxito.

En segundo lugar, asesórense bien antes de tomar alguna decisión de inmigrar, especialmente si lo hacen de manera ilegal o por frontera. Es un paso largo y muy peligroso. Y enfatiza que el Asilo no es la única forma.

-“Lorena Duarte Law o, en las redes, Inmigrando Con Lorena.” Es una oficina legal que ha construido una buena reputación por sus logros en defender los casos migratorios con mucho éxito.

