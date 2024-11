Los videos del caos en Orlando: Se registró un tiroteo en fiesta de Halloween, hay dos muertos y varios heridos

Dos personas murieron y otras resultaron heridas luego de que se generara un tiroteo masivo en Orlando durante las fiestas de Halloween.

El jefe de policía de Orlando, Eric Smith, informó que un joven de 17 años fue detenido como sospechoso del tiroteo, ocurrido alrededor de la 1:07 a.m. en el área de Orange Avenue y Central Blvd., una zona popular de bares y restaurantes. Las autoridades aún investigan el motivo del ataque.

Según Smith, los agentes presentes en la zona escucharon disparos y corrieron hacia el lugar, en pleno epicentro de las fiestas.

Grandes multitudes comenzaron a correr en todas direcciones, creando un ambiente de pánico. Minutos después, un segundo tiroteo fue reportado cerca de Orange Avenue y Washington Street, a corta distancia de la primera escena.

8 shot .. 2 dead Halloween 2024 Orlando The police didn’t hesitate … they took this kid down immediately

Los oficiales identificaron al presunto agresor y lo detuvieron rápidamente. Ninguno de los agentes disparó sus armas, y el sospechoso, armado con una pistola, fue puesto bajo custodia y está siendo interrogado por detectives.

Downtown Orlando an hour ago 2 shootings on the span of 4 days. Looks like a Halloween movie. RIP to these ppl. pic.twitter.com/2zLFSmY1GJ

Las autoridades no han revelado los nombres de los dos fallecidos, ya que las familias aún no han sido notificadas.

Las víctimas tienen entre 19 y 39 años, y en los heridos hay un hombre y una mujer en estado crítico, aunque ambos están estables. Otras cuatro mujeres se encuentran en condiciones estables, mientras que dos personas ya han recibido el alta médica en el hospital.

Happy Halloween! There was a shooting downtown Orlando! I hope everyone makes it home safe & I’m praying for the victims ✨ pic.twitter.com/Vf7gthMclY

