“Mató a mi perro sin ningún motivo”: Habló el dueño del pitbull que lanzaron desde un piso 14 en Nueva York

Un migrante de Brooklyn, en Nueva York (EEUU), fue arrestado por presuntamente arrojar a un perro de dos años desde un balcón en un piso 14, dejando al dueño del perro traumatizado por el despiadado asesinato.

De acuerdo con lo reseñado por el New York Post, Luis Gabriel Santamaria, de 27 años, dijo que llegó a casa el pasado 1 de noviembre y encontró a su amado pitbull, Kith, tirado muerto en la acera.

Lo que comentó, es que esta persona ingresó al apartamento alrededor de las 5:00 de la madrugada. Y, que poco después, arrojó al cachorro desde el balcón de un edificio de apartamentos situado en 220 Montgomery St. en Crown Heights.

“Lo tuve desde que era un bebé, desde que tenía un mes. Era literalmente mi mejor amigo”, le dijo al mencionado medio el dueño del perro. “Nunca hubiera pensado que haría lo que hizo, asesinar a mi perro sin ningún motivo”, agregó.

SOBRE EL ACUSADO

El acusado está identificado como Alberto Morris, de 33 años. Lo arrestaron este lunes y fue acusado de crueldad agravada hacia los animales, hurto mayor, posesión criminal de propiedad robada, daños criminales y tortura de un animal, según la Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn.

Se trata de un migrante de origen panameño, quien conoció al dueño del perro semanas antes del incidente.

Santamaría relató que antes del asesinato del perro ambos sostuvieron una discusión en una fiesta de Halloween en Williamsburg, donde Morris se emborrachó y se puso agresivo.

Poco después, se dio cuenta de que Morris tenía las llaves de su apartamento. Solicitó un Uber para regresar a su casa mientras llamaba desesperadamente a sus amigos. Les pidió que se apresuraran a llegar y aseguraran que Morris no entrara a robar.

Sin embargo, ya era demasiado tarde. Morris llegó primero, supuestamente lanzó al cachorro por el balcón y luego intentó arrancar una cámara Ring de la pared antes de huir del lugar.

Morris no tiene arrestos previos y fue liberado luego de una lectura de cargos a principios de esta semana. Esto, porque sus acusaciones no son elegibles para fianza según la ley estatal, lo que significa que no puede ser encarcelado a menos que sea declarado culpable.