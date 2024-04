“Me siento impotente. Me siento frustrada”: Ley SB4 se “extiende” a otros estados y preocupa a los migrantes en EEUU

“Me siento impotente. Me siento frustrada”, expresó María Acosta, organizadora comunitaria del Movimiento de Migrantes por la Justicia de Iowa. ¿Su preocupación? La aprobación de una ley, de la que dicen es hermana de la SB4 en Texas.

A su juicio, con lo ocurrido en Iowa la ley SB4 se “extiende” a otros estados y es motivo para que los migrantes en EEUU se preocupen.

LEA TAMBIÉN: GOBERNADORA DE IOWA APRUEBA LEY QUE AUTORIZA AL ESTADO A ARRESTAR Y DEPORTAR A MIGRANTES

“¿Qué puedo decirle a la gente? No puedo decirles: ‘Oh, no, todo va a estar bien’. No sé si todo va a estar bien. En este momento no está nada bien”, expresó en declaraciones citadas en el portal web de CNN.

“Me afecta cuando veo el miedo en sus caras. No saben qué hacer”, agregó Acosta. Todo, “a pesar de que llevan 10 o 15 años viviendo aquí y esta es su casa”, acotó.

De hecho, su percepción no está lejos de la realidad. Sobre todo, considerando que Iowa está entre al menos nueve estados que este año han evaluado restricciones para los migrantes. Y lo más preocupante para estas comunidades, todas reflejan partes de la ley de inmigración de Texas conocida como SB4.

EN OTROS ESTADOS

Además de Iowa, los legisladores también analizaron propuestas en los estados de Idaho, Kansas, Louisiana, Missouri y Carolina del Sur, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

También hay que tomar en cuenta que iniciativas similares fracasaron en Arizona, donde el gobernador demócrata del estado vetó un proyecto de ley aprobado por su legislatura dominada por los republicanos. Lo mismo pasó en Mississippi y Virginia Occidental, donde las medidas propuestas fallaron en el comité.