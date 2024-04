México reforzará asistencia y protección consular en respuesta a ley para deportar migrantes de Iowa

El Gobierno de México no se quedó de manos cruzadas y anunció, este miércoles 10 de abril, que reforzará su asistencia y protección consular en respuesta a ley que autoriza a arrestar y deportar migrantes en Iowa (EEUU).

En concreto, lo que se detalló es que el Consulado de México en Omaha (Nebraska) implementó medidas de prevención. También de información para que las personas mexicanas en el vecino estado de Iowa conozcan sus derechos.

La idea es proporcionar las herramientas de asistencia consular y asesoría legal que puedan necesitar los migrantes. Se trata de una clara estrategia para hacer frente a la iniciativa de Ley denominada «Senate File 2340» en dicho estado.

La canciller mexicana, Alicia Bárcena, señaló en un mensaje publicado en Twitter (X) que esta nueva ley migratoria en Iowa criminaliza a los migrantes mexicanos en el estado.

«Al igual que con Ley SB4, México no se queda de brazos cruzados ante la ley 2340 que entrará en vigor el 1 de julio», dijo Bárcena, en referencia a la polémica ley de Texas. Esta última legislación, actualmente bloqueada por los tribunales.

Como con la #LeySB4, 🇲🇽 no permanece de brazos cruzados, ahora, ante la ley 2340 que entrará en vigor el 1 de julio en #Iowa y que también criminaliza a nuestr@s migrantes. Reforzamos la protección consular y no permitiremos abusos contra nuestra comunidad. !No están solos!

