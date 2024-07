«Mi intención es ganar esta nominación»: Kamala Harris tras apoyo de líderes demócratas a su posible candidatura

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, agradeció este domingo el apoyo que le han dado distintos líderes demócratas para que sea la candidata, por lo que manifestó su intención de hacerse con la nominación durante la convención del partido.

En su cuenta de Twitter (X), saludó principalmente el respaldo del presidente Joe Biden, quien finalmente cedió al retirarse de la carrera presidencial.

«En nombre del pueblo estadounidense, agradezco a Joe Biden por su extraordinario liderazgo como presidente de los Estados Unidos. También por sus décadas de servicio a nuestro país. Es un honor para mí contar con el respaldo del presidente y mi intención es ganar esta nominación», expresó Harris.

I will do everything in my power to unite the Democratic Party—and unite our nation—to defeat Donald Trump and his extreme Project 2025 agenda. If you’re with me, add a donation right now.https://t.co/xpPDkCRhoZ

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 21, 2024