Una mujer en el estado de Florida, fue al cajero automático y encontró casi $1.000 millones depositados en su cuenta bancaria.

Cuando Julia Yonkowski, fue a extraer $20 de su cuenta bancaria, en un cajero automático, se dio cuenta de que tenía un insólito saldo millonario. En caso de conservarlo, estaría en el puesto 615 de las personas más ricas de Estados Unidos.

La mujer, de la localidad de Largo, Florida, Estados Unidos, quedó perpleja con la situación y quiso denunciar el hecho ante el Chase Bank.

Sin embargo, informó que no obtuvo respuesta dado que intentó reiteradas veces durante un fin de semana, pero el sistema automatizado de atención al cliente de la entidad financiera, no le permitió hablar directamente con ningún empleado.

Yonkowski se quedó paralizada cuando solo tenía la intención de retirar $20 y visualizó en la pantalla del cajero automático que tenía acreditados $999.985.855,94.

El banco estadounidense Chase, no se expresó públicamente sobre el acontecimiento, ni respondió al depósito en la cuenta de Julia, y tampoco le ofrecieron explicaciones acerca del dinero.

Julia recordó, que cuando ingresó la tarjeta para extraer los $20, la máquina le indicó que le entregaría el dinero solicitado, pero que eso ocasionaría un sobregiro y se lo cobrarían, a lo que ella pensó "pues, olvídalo". Justo en ese momento, decidió chequear la cuenta y se encontró con la cifra de nueve dígitos.

Yonkowski aclaró, "yo sé que he leído historias de gente que tomó el dinero, o sacó el dinero, y luego han tenido que repagar, y yo no voy a tener que hacer eso, de todas formas, porque no es mi dinero".

En caso de que el dinero le perteneciera legalmente a la mujer, se convertiría en la persona más rica de Estados Unidos número 615, pero la persona no es titular de los fondos.

Para el momento aún no está claro qué pudo haber ocasionado la falla en el sistema, que convirtió rápidamente a esta mujer en una ciudadana millonaria.

Julia Yonkowski, sigue esperando que la suma millonaria de dinero sea extraída por el banco lo antes posible.