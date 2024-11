Momentos de pánico: Bebé deambula por una calle de Arizona y así una mujer evitó una tragedia en EEUU

Verdaderos momentos de pánico se vivió cuando un bebé deambula solo por una calle de Arizona (EEUU) y casi es arrollado por un vehículo que transitaba por la zona.

Sin embargo, como se observa en un video que rápidamente se hizo viral a través de las redes sociales, el bebé fue rescatado segundos después por una mujer.

LEA TAMBIÉN: EL HEROICO RESCATE DE UN NIÑO DE DOS AÑOS ATRAPADO EN UN INCENDIO EN EEUU

“Me entró el pánico y empecé a gritar”, dijo a la estación loca 12News Adriana Bello, quien también comenzó a tocar su claxon para tratar de distraer al niño mientras esperaba en la intersección.

El menor, de dos años y en pañales, caminó y se detuvo casi en medio de la avenida por donde pasaban los vehículos a gran velocidad.

Y que tal el descuido de estos padres por favor ! Una mujer con sus gritos y bocinas logro crear el ruido necesario para evitar una tragedia Sucedió en Arizona Estados Unidos La madre que cuidaba a 5 menores dentro de una vivienda, descuido al de 2 años que escapó de la… pic.twitter.com/DSfRXawfba — Luis Aníbal Rincón Arguello. ® 🇨🇴 (@Rincon001A) November 12, 2024

Dos carros lograron esquivarlo en una rápida maniobra, hasta que la mencionada mujer lo agarró. Luego, los vecinos de la zona comenzaron a salir y le indicaron en qué casa vivía pequeño.

Posteriormente, la mujer buscó al padre del bebé, quien no estaba en casa. Al comunicarse con él por medio de la cámara de seguridad, este le informó que la madre estaba atendiendo a cinco niños. Señaló que había salido a una gasolinera cercana.

“Se llevó a los niños grandes. Dijo que los niños estaban durmiendo. No sé si lo estaban o no, pero no cerró la puerta”, dijo el hombre.

A raíz de lo sucedido, la mujer ha sido puesta a disposición de las autoridades y se encuentra detenida. Se le imputan cargos por negligencia en el cuidado del menor. Por su parte, al niño se lo entregaron a su abuela, quien se hará cargo de él de momento.