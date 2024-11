Moo Deng, el bebé hipopótamo que se viraliza al predecir el ganador de las elecciones en EEUU

El bebé hipopótamo Moo Deng se ha vuelto viral en las redes sociales tras predecir el ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Aunque estas elecciones son muy reñidas, según el animal, el candidato republicano Donald Trump ganará los comicios y volverá a la Casa Blanca.

Moo Deng vive en el zoo Khao Kheow a unos 110 kilómetros al este de Bangkok, y precisamente en el lugar le colocaron una calabaza llena de fruta con el nombre de Trump tallado y otra muy similar con el de Kamala Harris.

Ante esto, el animal salió de la charca donde se encontraba y se acercó a la calabaza de Trump para comenzar a comer los alimentos. Mientras, la madre de Moo Deng optó por Harris.

Viral baby hippo Moo Deng predicts Trump will win by eating cake with local spelling of Donald Trump’s name written on top pic.twitter.com/4yOwhqtoRG

— New York Post (@nypost) November 4, 2024