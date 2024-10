Milagro en EEUU: Así fue como una mujer embarazada y su perro lograron sobrevivir al huracán Helene

En medio del caos y la destrucción provocados por el huracán Helene, una historia de milagro y supervivencia ha emergido en Estados Unidos. Una mujer embarazada y su perro lograron sobrevivir flotando en un colchón durante ocho horas, desafiando las implacables fuerzas de la naturaleza.

El evento, que tuvo lugar en una zona duramente golpeada por la tormenta, capturó la atención y el corazón de muchos. Se trata de la historia de Emily Russell, un mujer embarazada y residente de Swannanoa, en Carolina del Norte.

La mujer se encontraba en su casa cuando las aguas comenzaron a subir rápidamente, debido a las intensas lluvias y vientos del huracán Helene.

Sin tiempo para escapar, tomó la decisión de improvisar un medio de supervivencia utilizando un colchón como balsa. Junto a su fiel compañero, un perro de tamaño mediano, se aferraron al colchón mientras las aguas los arrastraban por las calles inundadas.

Durante las largas y angustiosas horas, la mujer y su perro enfrentaron olas, escombros y la incertidumbre de no saber cuándo serían rescatados. Su determinación y coraje, sin embargo, no flaquearon.

“La sensación era como estar atrapada en una isla. No sabía qué hacer. En ese momento no podía salir de casa”, describió Russell al medio local WXII. “Realmente pensé que me iba a ahogar en mi propia casa”, afirmó.

Asimismo, detalló, luego de escuchar como una parte de la casa se rompió: “Cuando empiezas a escuchar eso, es casi como una película. Y luego el agua empujó la puerta de entrada hacia adentro y luego la puerta de atrás. En 30 segundos, estaba desde el suelo hasta el nivel del cuello”.

Russell logró superar esta experiencia límite y ahora espera con ansias la llegada de su bebé. Sin embargo, la alegría se ve empañada por la incertidumbre sobre su futuro inmediato, ya que su hogar quedó prácticamente destruido y su empleo pende de un hilo.