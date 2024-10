Mujer que lanzó a su hija desde un tercer piso en Texas estaba «poseída»: «Jugó con algo que no debía»

Un hombre de una congregación religiosa en Texas contó que Channel Yonko, la madre desalmada que acabó con la vida de su hija de 17 meses al lanzarla al vacío desde un hotel en Texas, estaba «poseída» y pudo conocerla un día antes del asesinato.

Ese día una mujer llamada Rina acudió a la iglesia en horas de la tarde en busca de un pastor para su hermana que «necesitaba oraciones». Sin embargo, el hombre, quien pidió resguardar su identidad a Univisión, les informó que a esa hora ya no estaba el pastor.

Ante la insistencia de la mujer las puso a hablar por teléfono con uno de los líderes religiosos, quien dijo que oraría por Channel Yonko, la cual esperaba desde el vehículo en compañía de su hija. No obstante, Channel no aceptó la ayuda de esta persona, ya que no se trataba del pastor de la iglesia.

Al cabo de varios minutos, llegó otra mujer de la congregación y las invitó a que pasaran a la iglesia y rezaran juntos.

«Channel explicó que hace muchos años, cuando era más joven, jugó con algo que no debía, y que un espíritu maligno se apoderó de ella y ahora podía prever el futuro, y que, según lo que veía, mañana iba a morir y realmente necesitaba oraciones», declaró el religioso.

Asimismo, afirmó que algo le pasaría a su hija cuando ella no estuviera, y confesó que no confiaba en su hermana Rina ni en su marido. Sobre este último contó que una vez lo descubrió mostrándole videos de Hitler matando a niños a su hija.

Por su parte, Rina afirmó que nada de eso había ocurrido y que todo estaba en la cabeza de su hermana.

Finalmente, Rina dijo que las oraciones no servirían porque no eran pastores, por lo que ambas recibieron una invitación de acudir al día siguiente y se marcharon.

El religioso contó que lo último que supo de ellas fue en la noche, cuando su compañera le dijo que las había invitado a un grupo de oración. No obstante, aclaró que no estaba seguro si llegaron a ir. Al día siguiente se encontró con la noticia del asesinato de la bebé.