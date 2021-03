Cuatros mujeres agredieron a empleados de un local de comida rápida en el condado Palm Beach, hecho que quedó registrado en un video que circuló en las redes sociales.

En el material audiovisual se observa que una de las féminas comienza a darle puñetazos a uno de los empleados, a través de la ventana en la que atienden a los clientes.

Posteriormente, las otras tres mujeres se unieron a la riña. Dos de ellas también comenzaron agredir a otros trabajadores, mientras que una habría robado dinero de la caja registradora, según Oficina del Sheriff de Palm Beach.

Tras terminar de agredir a los empleados, las cuatros mujeres subieron al vehículo y huyeron del lugar. Se desconoce si hubo herido de gravedad y cuánto fue la cantidad de dinero hurtada.

Este hecho se registra en medio de las vacaciones de primavera, que han traído varios hechos violentos, los cuales han tenido como epicentro a Miami Beach, donde el pasado fin de semana fueron arrestadas 150 personas.

Estas detenciones se llevaron a cabo por posesión de armas y drogas, pero también por alteraciones del orden público.

A propósito de eso, el Departamento de Policía de Miami Beach va a reforzar el patrullaje en las calles, después que en las últimas cinco semanas se han realizado casi 900 arrestos.

Does anyone recognize these 4 women who attacked employees in the drive thru at Popeyes on Seacrest Blvd around 1pm today? Punches were thrown and one grabbed money from the register. pic.twitter.com/FJsIcJHyWS

— PBSO (@PBCountySheriff) March 17, 2021