«No puedo morir hoy»: Desgarrador testimonio de una mujer embarazada que se quedó sin frenos mientras manejaba

Una mujer embarazada casi termina en un lago y pierde la vida al quedarse sin frenos y perder el control de su carro en una carretera de Carterville, Illinois (EEUU).

De acuerdo al informe de las autoridades, los agentes de Illinois están siendo elogiados después de evitar que la mujer embarazada condujera hacia el lago, donde desenlace probablemente sería fatal.

Por fortuna, la conductora reaccionó llamando rápidamente a las autoridades, quienes lograron detener el auto y ponerla a salvo.

El momento desgarrador fue capturado en un video de cámara de tablero —de una patrulla— compartido por la Oficina del Sheriff del Condado de Williamson. Incluso, la súplica de la mujer se puede escuchar en el audio del 911.

«Necesito ayuda. Mis frenos no se detienen. Mi auto no se detiene. Mis frenos no funcionan», le dijo la mujer al operador en el audio. «Tengo 20 semanas de embarazo. No puedo morir hoy», añadió desesperada.

«Si no giras, te irás a un lago. Necesitamos que gires, ¿de acuerdo?», dijo posteriormente el operador.

La oficina del sheriff dijo que los agentes adelantaron el vehículo, se posicionaron frente a él y luego desaceleraron lentamente hasta que el parachoques delantero hizo contacto suavemente con el parachoques trasero del vehículo patrulla.

«Una vez que se produjo el contacto, el vehículo patrulla utilizó los frenos para detener por completo ambos vehículos», detallaron los agentes.

El vehículo fuera de control se detuvo aproximadamente 1/4 de milla antes de llegar a Crab Orchard Lake. “Si el agente no hubiera estado en la escena o se hubiera demorado en realizar esta maniobra, el conductor y el vehículo probablemente se habrían hundido en el agua al llegar al lago”, señaló el sheriff Jeff Diederich.