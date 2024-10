No resultó tan malo como lo imaginaba: La sorprendente historia viral del Teniente Dan, sobrevivió en su velero el paso de Milton

El reconocido Teniente Dan, quien saltó a la fama por negarse a abandonar su velero ante la inminente llegada del huracán Milton a Tampa, logró sobrevivir a pesar de que se mantuvo en el agua, amarrado al muelle en todo momento.

Horas antes del paso del huracán, las autoridades le insistieron a Joseph Malinowski, de 60 años que se retirara, pero el hombre conocido como Teniente Dan, aseguró que solo se trataría de «unas horas de tormenta».

🇺🇸 | En Florida, un hombre identificado como Joseph Malinowski se resiste a abandonar su velero en la Bahía de Tampa a pesar de la inminente llegada del huracán Milton. Joseph afirma que recibió un mensaje divino: «Dios me dijo que viniera aquí y tomara el bote». Asegura que se… pic.twitter.com/szqfQcH9Ii — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 9, 2024

El Teniente Dan vive en su embarcación y le falta una pierna. Su apodo viene inspirado en un reconocido personaje de Forrest Gump que atraviesa una situación parecida. El mayor temor de las autoridades era que muriera durante el huracán ya que nadie iba a poder ayudarlo, pero la mañana de este jueves descubrieron que sobrevivió.

El primero en llegar al velero fue Kevin O’Donnell, reportero de Fox 13, quien confirmó que el hombre sobrevivió. En una conversación, el capitán de velero afirmó que la experiencia no resultó tan mala como lo imaginaba.

🇺🇸⛵ ACTUALIZACIÓN del «Teniente Dan»: Sobrevivió para contar su increíble experiencia navegando en su velero de 20 pies durante la tormenta del huracán Milton. pic.twitter.com/UwPe3LX02O — ULTIMA HORA EN 𝕏 (@ultimahoraenx) October 10, 2024

«El viento era fuerte y me hizo golpearme contra la pared varias veces, pero eso era de esperarse”, contó. El Teniente Dan defendió su postura de quedarse y aseguró que cuando el nivel del agua subiera su velero también lo haría.

🇺🇸 ACTUALIZACIÓN SOBRE ‘EL TENIENTE DAN’ Video 1: capta como «Dan» desde su tripulación se enfrenta contra el Huracán Milton. Video 2: «El Teniente» está en su embarcación a salvo con las luces encendidas. pic.twitter.com/X6aDLHphSE — ULTIMA HORA EN 𝕏 (@ultimahoraenx) October 10, 2024

Además, no se trata del primer gran huracán que atraviesa su pequeño velero de 20 pies. “No van a ser meses, serán unas horas de tormenta y no hay que preocuparse”, expresó.

“Dios me envió aquí para que viniera. Vine aquí. No voy a dejarme llevar por el mal tiempo. Dios no me envió aquí para morir”, aseguró a NBC News.Video