Asaltaron a punta de pistola joyería en Denver, policía presume que fueron venezolanos

Ocho presuntos venezolanos armados perpetraron un violento robo en la joyería “El Ruby” situada en Denver, Colorado (EEUU).

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los delincuentes amenazaron a los clientes y empleados con pistolas mientras saqueaban el establecimiento a plena luz del día.

Los dueños de la joyería compartieron videos del asalto, y según ellos, los implicados robaron más de dos millones de dólares.

Además, se denunció y como se constató en las imágenes, utilizaron armas de fuego para lastimar a una de las propietarias, quien intentó presionar el botón de pánico para alertar a las autoridades sobre el asalto.

Aunque la situación fue aterradora para todos los presentes, por suerte no hubo pérdidas de vidas humanas.

8 armed men rob a jewelry store in Denver, pointing guns at customers while vioIentIy assauIting staff.

Police say they're all Hispanic males with Venezuelan accents.

Likely linked to the illegal migrant influx. pic.twitter.com/n8P2IEhW2c

— End Wokeness (@EndWokeness) June 27, 2024