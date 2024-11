Oficial: Trump anunció a Marco Rubio como nuevo secretario de Estado de EEUU

El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles, 13 de noviembre, la nominación del senador Marco Rubio de Florida como secretario de Estado de EEUU.

Por medio de una declaración oficial difundida en redes sociales, Trump elogió a Marco Rubio como «un líder altamente respetado y con una voz poderosa a favor de la libertad».

También se mencionó que «Rubio es un fuerte defensor de la nación, un verdadero amigo de los aliados y un guerrero intrépido que nunca retrocederá ante los adversarios» de los Estados Unidos.

En la declaración Trump expresa la «esperanza de trabajar con Rubio para hacer que América y el mundo sean seguros y grandiosos nuevamente».

NEW: President Trump announces the nomination of Sen. @marcorubio to Secretary of State. pic.twitter.com/8tnncTMBeL

— Trump War Room (@TrumpWarRoom) November 13, 2024